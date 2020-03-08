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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 08.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олд Траффорде
С турнирной точки зрения победа больше нужна "Манчестер Юнайтед", команда Сульшера пока всего седьмая, но может подняться ближе к зоне Лиги Чемпионов. А "Манчестер Сити" второй, почти без шансов догнать "Ливерпуль", да и "Лестер" вряд ли сместит "горожан" на третью позицию. Но в дерби ничего нельзя просчитывать, за это болельщики и любят подобные принципиальные противостояния.
Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Манчестер Юнайтед 18:30 Манчестер Сити
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa >>
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