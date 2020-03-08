Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

С турнирной точки зрения победа больше нужна "Манчестер Юнайтед", команда Сульшера пока всего седьмая, но может подняться ближе к зоне Лиги Чемпионов. А "Манчестер Сити" второй, почти без шансов догнать "Ливерпуль", да и "Лестер" вряд ли сместит "горожан" на третью позицию. Но в дерби ничего нельзя просчитывать, за это болельщики и любят подобные принципиальные противостояния.

Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 18:30 Манчестер Сити

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