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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 08.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олд Траффорде

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

С турнирной точки зрения победа больше нужна "Манчестер Юнайтед", команда Сульшера пока всего седьмая, но может подняться ближе к зоне Лиги Чемпионов. А "Манчестер Сити" второй, почти без шансов догнать "Ливерпуль", да и "Лестер" вряд ли сместит "горожан" на третью позицию. Но в дерби ничего нельзя просчитывать, за это болельщики и любят подобные принципиальные противостояния.

Подробнее о матче Ман Юнайтед – Ман Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 18:30 Манчестер Сити

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa >>

Телетрансляция на канале Сетанта

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В статье: Олд Траффорд Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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