Сульшер: Наша цель – сократить отставание от Ман Сити

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что хочет снова сделать свой клуб доминирующей силой в городе и приблизиться к своим соседям в Премьер-Лиге.

"Один из наших вызовов — сократить это отставание от "Сити", а также выиграть больше очных матчей против них. Конечно, каждый матч против "Сити" имеет огромное значение. Но я думаю, мы уже показали, что может соперничать с ними в отдельно взятый день. И я думаю, учитывая то, как мы строим свою команду, мы обретем эту стабильность. Это позволит нам претендовать на трофеи и сократить отставание от них в таблице.

Теперь, в том числе благодаря нашим приобретениям, мы начинаем приобретать законченный облик. Мы знаем, что в начале сезона мы порой не оправдывали ожиданий и порой не добивались результатов, которых заслуживала наша игра.

Мы становимся лучше, однако мы не теряем почву под ногами из-за того, что поднялись на пятое место. Также мы не теряем почву под ногами из-за девятиматчевой серии без поражений. Прежде это было нормой для этого клуба и должно быть нормой снова, что ты подолгу избегаешь поражений", — цитирует Сульшера Daily Mirror.