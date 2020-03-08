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Гвардиола: Сити не сорит деньгами, просто посмотрите на цифры

Англия
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Пеп защитил трансферную политику клуба

Гвардиола: Сити не сорит деньгами, просто посмотрите на цифры
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту трансферной политики своего клуба.

"Потратим ли мы однажды 80-100 млн на одного игрока? Я не знаю, это зависит от клуба. Если говорить о самых дорогих трансфера мира, то мы где-то на 23-м или 24-м месте в рейтинге, но у клуба все равно плохая репутация в этом отношении.

Они говорят: "Сити" только и делает, что тратит деньги". Но это, конечно, неправда. Просто посмотрите на цифры.

Может быть, однажды это случится. Может быть, нет. Важно покупать хороших игроков, которые хорошо подходят для футбола, в который ты хочешь играть. Важно учитывать всю информацию насчет игрока, чтобы снизить неопределенность, связанную с переходом игрока в новый клуб.

Пока что "Манчестер Сити" не тратил такого рода денег, но в будущем это, возможно, случится. Прямо сейчас я не знаю", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

Трансферным рекордом "Сити" является Родри, перебравшийся летом на "Этихад" за 70 миллионов евро. Это 27-й самый дорогой трансфер в истории футбола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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