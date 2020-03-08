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Гвардиола: Сити не сорит деньгами, просто посмотрите на цифры
Пеп защитил трансферную политику клуба
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту трансферной политики своего клуба.
"Потратим ли мы однажды 80-100 млн на одного игрока? Я не знаю, это зависит от клуба. Если говорить о самых дорогих трансфера мира, то мы где-то на 23-м или 24-м месте в рейтинге, но у клуба все равно плохая репутация в этом отношении.
Они говорят: "Сити" только и делает, что тратит деньги". Но это, конечно, неправда. Просто посмотрите на цифры.
Может быть, однажды это случится. Может быть, нет. Важно покупать хороших игроков, которые хорошо подходят для футбола, в который ты хочешь играть. Важно учитывать всю информацию насчет игрока, чтобы снизить неопределенность, связанную с переходом игрока в новый клуб.
Пока что "Манчестер Сити" не тратил такого рода денег, но в будущем это, возможно, случится. Прямо сейчас я не знаю", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
Трансферным рекордом "Сити" является Родри, перебравшийся летом на "Этихад" за 70 миллионов евро. Это 27-й самый дорогой трансфер в истории футбола.