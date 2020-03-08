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Стерлинг – о чемпионской гонке в АПЛ: В следующем сезоне Ман Сити вернётся ещё сильнее

Англия
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Рахим считает, что "горожане" понизили планку в этом году

Стерлинг – о чемпионской гонке в АПЛ: В следующем сезоне Ман Сити вернётся ещё сильнее
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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг считает, что в этом сезоне его команда слегка расслабилась после минувших успехов.

"Ливерпуль был намного лучше всех в лиге, поэтому они лидируют в АПЛ. Мы расслабились, мы не сохранили наши стандарты, которые, как мы знаем, мы можем соблюдать. С этого момента и до конца сезона мы должны стараться выиграть каждую игру, и что бы ни случилось, Мы выиграли чемпионат два раза подряд. Ливерпуль побеждает, лидируя на данный момент.

Тем не менее, я уверен, что после этого сезона наша команда будет куда более злее, м мы вернемся сильнее в следующем сезоне", — сказал Стерлинг Sky Sports.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг Ливерпуль
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