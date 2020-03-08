Стерлинг – о чемпионской гонке в АПЛ: В следующем сезоне Ман Сити вернётся ещё сильнее

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг считает, что в этом сезоне его команда слегка расслабилась после минувших успехов.

"Ливерпуль был намного лучше всех в лиге, поэтому они лидируют в АПЛ. Мы расслабились, мы не сохранили наши стандарты, которые, как мы знаем, мы можем соблюдать. С этого момента и до конца сезона мы должны стараться выиграть каждую игру, и что бы ни случилось, Мы выиграли чемпионат два раза подряд. Ливерпуль побеждает, лидируя на данный момент.

Тем не менее, я уверен, что после этого сезона наша команда будет куда более злее, м мы вернемся сильнее в следующем сезоне", — сказал Стерлинг Sky Sports.