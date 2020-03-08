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Жиру: Я сделал все, чтобы уйти, но Челси не отпустил. Были варианты с Интером, Лацио и Тоттенхэмом

Англия
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Француз хотел уйти с "Челси" в это зимнее трансферное окно

Жиру: Я сделал все, чтобы уйти, но Челси не отпустил. Были варианты с Интером, Лацио и Тоттенхэмом
Новина українською

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, что был близок к уходу из стана "аристократов" этой зимой.

"Я видел себя в другом клубе. Я пережил шесть сложных месяцев. Вот почему я пытался уехать в январе и сделал все, чтобы уйти. В конце концов, с учетом обстоятельств, "Челси" не хотел отпускать меня. Важнейшим условием моего отъезда была замена.

Самым интересным вариантом для меня был "Интер" . Проблема в том, что все затянулось. В итоге были даже варианты с "Лацио" и "Тоттенхэмом", вопрос был уже не в месте, а том, смогу ли я уйти. Делать было нечего. Я застрял.

Знал, что в любом случае не должен начинать забастовку или сеять хаос в раздевалке. К тому же, я понимал, что есть хороший шанс остаться в "Челси". Вот почему я сохранял профессионализм до последнего.

Было две возможных реакции на происходящее: захандрить либо бороться за свое место. Я выбрал второй вариант. И тренер, который обещал мне больше возможностей играть, сдержал свое слово, плюс я рискнул", – рассказал Оливье Жиру.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
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Источник:
Goal.com
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