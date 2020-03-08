Анчелотти о поражении от Челси: Я впервые настолько разочарован выступлением команды

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от "Челси" в матче 29-го тура АПЛ.

"Я очень расстроен. Я впервые настолько разочарован выступлением команды.

Думаю, что неправильно было все, мы не были достаточно хороши в обороне.

Мы проиграли много стыков, мы не действовали компактно, при игре с мячом допустили много ошибок", – рассказал Карло Анчелотти.