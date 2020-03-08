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Анчелотти о поражении от Челси: Я впервые настолько разочарован выступлением команды
"Папа Карло" очень недоволен игрой "ирисок" в этом матче
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от "Челси" в матче 29-го тура АПЛ.
"Я очень расстроен. Я впервые настолько разочарован выступлением команды.
Думаю, что неправильно было все, мы не были достаточно хороши в обороне.
Мы проиграли много стыков, мы не действовали компактно, при игре с мячом допустили много ошибок", – рассказал Карло Анчелотти.
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Источник:BBC
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