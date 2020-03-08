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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0. Ад пуст. Все "дьяволы" сюда слетелись

Англия
(2 голосов)

Несмотря на тотальное игровое преимущество гости остались ни с чем

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0. Ад пуст. Все "дьяволы" сюда слетелись
UA-Футбол
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Грамотно выстроенная оборона, удача и концентрация с первой до последней минуты - вот что стало залогом успеха подопечных Сульшера. "Горожане" использовали весь свой атакующий потенциал, но не смогли сломить по-настоящему "дьявольское" сопротивление хозяев. С самого начала игры Гвардиола, наверняка, предполагал выбрать более осторожную тактику на матч. Но затем пришлось рисковать.

Команды обменялись несколькими моментами, лучший шанс забить упустил Стерлинг, в своем стиле Рахим пробил в угол, но де Хеа вытащил мяч. Затем были удары Марсьяля и Фернандеша, пару раз инициативу брал на себя Агуэро, но это был не его день. А вот Марсьяль заслужил того, чтобы называться героем встречи. Хитро штрафной разыграли "красные дьяволы", Фернандеш набросил мяч на ход Марсьялю, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

Счет должен был стать 2:0 через несколько минут после первого точного удара, но из блестящей позиции не забил Фернандеш. К сожалению, после этого момента "Ман Юнайтед" отдал инициативу сопернику, хотя, возможно, "Ман Сити" сделал все возможное, чтобы перейти к более активным действиям.

Старался у гостей Стерлинг, нельзя отказать в желании Агуэре, дважды опасно пробивал Фоден, а также Зинченко поучаствовал в нескольких содержательных комбинациях "горожан". Порой владение мячом команды Гвардиолы доходило до 80%. Оборона "МЮ" все достойно терпела и отбивалась.

В самом начале второго тайма Агуэро все же отправил мяч в сетку, интересная и качественная получилась атака, но арбитры увидели у аргентинца вне игры и гол справедливо не засчитали. Затем Серхио заменили, вместо него вышел Жезус, который добавил агрессии "Ман Сити". Дважды Габриэль наносил опасные удары, спасал гостей де Хеа.

Заменили также и Зинченко, который больше был ориентирован на защиту, Менди усилил левый фланг, но не более того. Гвардиола хотел пойти ва-банк, игроки готовы были рисковать, "Ман Юнайтед" за счет организации и самоотверженности охлаждал пыл соперника.

И все же всеми силами на последних минутах "горожане" пошли вперед, оголили тылы и, как это часто бывает в футболе - пропустили. "Наварил каши" Эдерсон, неудачно ввел он мяч в игру (явно поспешил), МакТоминай перехватил его и пробил в пустые ворота. Не совсем логичная, но достойная победа подопечных Сульшера. "МЮ" поднимается на пятое место в турниной таблице и продлевает свою серию без поражений до десяти встреч. "Ман Сити" остается на своем втором месте.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0

Голы: Марсьяль 30, МакТоминай 78

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 53. Уильямс (Байи 78), 18. Фернандеш (Игало 88), 21. Джеймс, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль (МакТоминай 78).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 30. Отаменди, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко (Менди 77), 16. Родри, 20. Б. Силва (Жезус 59), 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Менди 59).

Предупреждения: Фред 42, Магуайр 90+5 - Фернандиньо 29, Родри 30, Канселу 59

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0. Ад пуст. Все "дьяволы" сюда слетелись - изображение 1

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В статье: Хосеп Гвардиола Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (18)
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Red_Cat (Салоники)
08.03.2020 в 21:24
Я думаю, что МС отыграется за это поражение на вонючей мадридской помойке и вынесет так называемых "сливочных" (это от слова канализационный слив) из ЛЧ уже на стадии 1/8
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genpet (Николаев)
08.03.2020 в 21:07
Да, Зинченко был заменен по делу. Надо атаковать, обострять а он пас назад или при нескольких попытках навеса в штрафную, даже этого сделать не мог - попадал в защитников. Также было заметно, что игроки неохотно ему пасовали, знали, что толку мало
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Red_Cat (Салоники)
08.03.2020 в 20:53
МЮ - самый титулованный клуб Англии. И уже совсем скоро он вернет себе 1 строчку и чемпионство. как было при А.Фергюсоне.
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Romerik (YNWA)
08.03.2020 в 20:56
... Не говорю что через лет 30, но не в ближайшие точно...
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okolegko (Київ)
08.03.2020 в 20:58
Крім того, найближчим часом Ліверпуль може потіснити його досягнення. Якщо, звичайно, буде продовжувати у тому ж руслі
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ПетроФ (Луцьк)
08.03.2020 в 20:43
2 перемоги в 9 матчах і все. 30 років чекав цього.
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ПетроФ (Луцьк)
08.03.2020 в 20:45
опіська - 30 років
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metall5291 (Kharkiv)
08.03.2020 в 20:43
МЮ "отскочил" с выигрышем 2-0. Да, бывает и такое. Кстати ошибка: второй гол был забит на 96-й минуте в добавленное время. Что можно сказать - в заголовке всё сказано, дьяволы и демоны были на стороне МЮ. А у МС - просо адова "непруха". Я не болел ни за кого, это просто моё впечатление от игры.
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-3
metall5291 (Kharkiv)
08.03.2020 в 20:50
поправка: просто адова "непруха".
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-2
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Romerik (YNWA)
08.03.2020 в 20:53
При всей моей нелюбви к МЮ, нужно признать что сегодня никто не отскочил... Сити был импотентом на поле, и по статистике можно все понять. Ну и что, что владели мячом на половине поля Юнайтед, толку от этого 0... П.С. А Менди сегодня показал, чем он отличается от Сани, и более предпочитаем Гвардиолой - это тем, что он заостряет игру в штрафной соперника, чего Зина почти никогда не делает...
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okolegko (Київ)
08.03.2020 в 20:55
Зіна намагається бути обережним. А грав у центрі поля досить непогано. Якби (наскільки я розумію) Гвардіола не давав йому настанов "не висовуватися", він грав би трохи інакше. Гра в збірній тому підтвердження
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Romerik (YNWA)
08.03.2020 в 21:02
Так і Менді грав не погано в центрі, а в захисті і нападі Зіна сьогодні повний провал... Про висовуватися не буду спорити, бо не знаю істини. Але те шо я бачив у декількох його іграх, то він постійно там не загострює гри взагалі, тобто не береться обігрувати гравців, чи входити в штрафну соперника. Менді це з невеликою періодичністю, але робить..
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Red_Cat (Салоники)
08.03.2020 в 21:02
МСити - это просто дутый мыльный пузырь, вся "сила" которого - в неконтролируемых арабских нефтебаксах, вливаемых в клуб левыми схемами. и при всем моем неуважении к мафии УЕФА, отстранение МС от еврокубков на два года - это своего рода зеленый свисток для арабского владельца МС: неверным в Европе не место.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
08.03.2020 в 20:42
Удача от сити отвернулась окончательно?
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metall5291 (Kharkiv)
08.03.2020 в 20:51
Один из самых "несчастных случаев" которые я видел в футболе.
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okolegko (Київ)
08.03.2020 в 20:52
Чому? Своє друге місце (чи третє) у цьому сезоні вони не втратять. Тобто їм особливо (в плані АПЛ) втрачати нічого. А ось у ЛЧ подивимося
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Red_Cat (Салоники)
08.03.2020 в 21:04
Гвардиола совершил ошибку. МС - это не клуб, это фикция с левыми арабскими нефтебаксами.
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Romerik (YNWA)
08.03.2020 в 20:36
2 матча, 2... С Кристалл Пэлес
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