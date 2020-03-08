Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0. Ад пуст. Все "дьяволы" сюда слетелись

Грамотно выстроенная оборона, удача и концентрация с первой до последней минуты - вот что стало залогом успеха подопечных Сульшера. "Горожане" использовали весь свой атакующий потенциал, но не смогли сломить по-настоящему "дьявольское" сопротивление хозяев. С самого начала игры Гвардиола, наверняка, предполагал выбрать более осторожную тактику на матч. Но затем пришлось рисковать.

Команды обменялись несколькими моментами, лучший шанс забить упустил Стерлинг, в своем стиле Рахим пробил в угол, но де Хеа вытащил мяч. Затем были удары Марсьяля и Фернандеша, пару раз инициативу брал на себя Агуэро, но это был не его день. А вот Марсьяль заслужил того, чтобы называться героем встречи. Хитро штрафной разыграли "красные дьяволы", Фернандеш набросил мяч на ход Марсьялю, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

Счет должен был стать 2:0 через несколько минут после первого точного удара, но из блестящей позиции не забил Фернандеш. К сожалению, после этого момента "Ман Юнайтед" отдал инициативу сопернику, хотя, возможно, "Ман Сити" сделал все возможное, чтобы перейти к более активным действиям.

Старался у гостей Стерлинг, нельзя отказать в желании Агуэре, дважды опасно пробивал Фоден, а также Зинченко поучаствовал в нескольких содержательных комбинациях "горожан". Порой владение мячом команды Гвардиолы доходило до 80%. Оборона "МЮ" все достойно терпела и отбивалась.

В самом начале второго тайма Агуэро все же отправил мяч в сетку, интересная и качественная получилась атака, но арбитры увидели у аргентинца вне игры и гол справедливо не засчитали. Затем Серхио заменили, вместо него вышел Жезус, который добавил агрессии "Ман Сити". Дважды Габриэль наносил опасные удары, спасал гостей де Хеа.

Заменили также и Зинченко, который больше был ориентирован на защиту, Менди усилил левый фланг, но не более того. Гвардиола хотел пойти ва-банк, игроки готовы были рисковать, "Ман Юнайтед" за счет организации и самоотверженности охлаждал пыл соперника.

И все же всеми силами на последних минутах "горожане" пошли вперед, оголили тылы и, как это часто бывает в футболе - пропустили. "Наварил каши" Эдерсон, неудачно ввел он мяч в игру (явно поспешил), МакТоминай перехватил его и пробил в пустые ворота. Не совсем логичная, но достойная победа подопечных Сульшера. "МЮ" поднимается на пятое место в турниной таблице и продлевает свою серию без поражений до десяти встреч. "Ман Сити" остается на своем втором месте.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0

Голы: Марсьяль 30, МакТоминай 78

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 53. Уильямс (Байи 78), 18. Фернандеш (Игало 88), 21. Джеймс, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль (МакТоминай 78).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 30. Отаменди, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко (Менди 77), 16. Родри, 20. Б. Силва (Жезус 59), 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Менди 59).

Предупреждения: Фред 42, Магуайр 90+5 - Фернандиньо 29, Родри 30, Канселу 59