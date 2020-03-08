МЮ впервые за 10 лет обыграл Ман Сити дважды в сезоне АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" 2:0.

А в первом круге чемпионата "МЮ" на выезде победил "горожан" 2:1.

Таким образом, "красные дьяволы" дважды в рамках розыгрыша АПЛ обыграли "Ман Сити". Такое случилось впервые с сезона 2009/2010.

Тогда "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона одержал победы над "Сити" со счетом 1:0 и 4:3.