Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ впервые за 10 лет обыграл Ман Сити дважды в сезоне АПЛ
Подопечные Сульшера дважды в текущем сезоне АПЛ победили команду Пепа
В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" 2:0.
А в первом круге чемпионата "МЮ" на выезде победил "горожан" 2:1.
Таким образом, "красные дьяволы" дважды в рамках розыгрыша АПЛ обыграли "Ман Сити". Такое случилось впервые с сезона 2009/2010.
Тогда "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона одержал победы над "Сити" со счетом 1:0 и 4:3.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Standard Sport
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...