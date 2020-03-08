Сульшер: Для игроков МЮ обыграть такую команду, как Ман Сити – это потрясающе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победы над "Манчестер Сити" в матче 29-го тура АПЛ.

"Учитывая все сухие матчи, которых мы добились, мы становимся лучше, это впечатляет. С Брэндоном Уильямсом и Аароном Уан-Биссакой на флангах мы выглядели агрессивно, по схеме 3-5-2, но во втором тайме наше расположение было больше похоже на 5-4-1. Игроки "Сити" очень хороши с мячом, но мы держали их на расстоянии.

Быть тренером этих игроков большая честь. Они выкладываются на максимум. Они знают, что все они хорошие футболисты, но они также хотят и учиться. Мы чувствуем, что совершенствуемся как команда и коллектив. Мы чувствуем, что болельщики хотят, чтобы мы делали свою работу хорошо, и они видят, что мы делаем, поэтому все становится лучше и лучше. Но мы все еще пятые. Нам нужны очки, чтобы догнать "Челси" и "Лестер", поэтому нужно продолжать забивать.

Желание, настрой, целеустремленность, связь между болельщиками и игроками порадовали меня больше всего. Временами мы давили на "Сити", отбрасывали, пытались быть агрессивными. Мы заставили их ошибаться, и мы довольны результатом. Для наших игроков обыграть такую команду, как "Манчестер Сити" – это потрясающе, я рад за них", – рассказал наставник "красных дьяволов".