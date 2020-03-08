Англия
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Ливерпулю достаточно одержать две победы, чтобы стать чемпионом АПЛ
Несмотря на результаты "Манчестер Сити"
В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" 2:0.
Благодаря этому поражению "горожан", "Ливерпуль" оторвался от второй строчки в турнирной таблице на 25 очков (У "Ман Сити" ещё есть матч в запасе"). На данный момент, "Ливерпуль" имеет в своем активе 82 очка, а "Ман Сити" - 57.
Таким образом, "мерсисайдцам" достаточно выиграть две следующих своих игры ("Кристал Пэлас" и "Эвертон"), чтобы стать чемпионами АПЛ сезона 2019/2020, несмотря на результаты "Манчестер Сити".
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