Ливерпуль возьмет титул АПЛ при пустых трибунах? Чемпионский парад также могут отменить

Команда Юргена Клоппа рискует отпраздновать долгожданное чемпионство в Английской Премьер-лиге без зрителей – из-за риска распространения коронавируса на Туманном Альбионе.

Как сообщает приближенный к клубу журналист The Athletic Джеймс Пирс, "красные" могут взять титул АПЛ при пустых трибунах. Также сообщается, что "Ливерпулю" придется отменить чемпионский парад на улицах города.

- ‘Real threat' Liverpool could win the title behind closed doors



- #LFC trophy parade could also be in jeopardy



- Dilemma over how to redesign Champions Wall and Walk of Champions



Full details from @JamesPearceLFChttps://t.co/RdNHGrXHp1 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 8, 2020

Ранее мы сообщали, сколько "Ливерпулю" достаточно выиграть матчей , чтобы гарантировать себе победу в чемпионате. По информации британских СМИ, на парад по случаю победы клуба в Лиге чемпионов в 2019 году пришло 750 тысяч человек.