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Ливерпуль возьмет титул АПЛ при пустых трибунах? Чемпионский парад также могут отменить

Англия
(1 голосов)

Очень неприятно…

Ливерпуль возьмет титул АПЛ при пустых трибунах? Чемпионский парад также могут отменить
Новина українською

Команда Юргена Клоппа рискует отпраздновать долгожданное чемпионство в Английской Премьер-лиге без зрителей – из-за риска распространения коронавируса на Туманном Альбионе.

Как сообщает приближенный к клубу журналист The Athletic Джеймс Пирс, "красные" могут взять титул АПЛ при пустых трибунах. Также сообщается, что "Ливерпулю" придется отменить чемпионский парад на улицах города.

Ранее мы сообщали, сколько "Ливерпулю" достаточно выиграть матчей , чтобы гарантировать себе победу в чемпионате. По информации британских СМИ, на парад по случаю победы клуба в Лиге чемпионов в 2019 году пришло 750 тысяч человек.

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В статье: АПЛ Ливерпуль коронавирус
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.03.2020 в 11:04
Ну просто глобальные проблемы человечества: весь Мир должен переживать из-за того, что Джеррард медаль не получит или что парада не будет.
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