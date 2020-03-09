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Ливерпуль возьмет титул АПЛ при пустых трибунах? Чемпионский парад также могут отменить
Очень неприятно…
Команда Юргена Клоппа рискует отпраздновать долгожданное чемпионство в Английской Премьер-лиге без зрителей – из-за риска распространения коронавируса на Туманном Альбионе.
Как сообщает приближенный к клубу журналист The Athletic Джеймс Пирс, "красные" могут взять титул АПЛ при пустых трибунах. Также сообщается, что "Ливерпулю" придется отменить чемпионский парад на улицах города.
- ‘Real threat' Liverpool could win the title behind closed doors— The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 8, 2020
- #LFC trophy parade could also be in jeopardy
- Dilemma over how to redesign Champions Wall and Walk of Champions
Full details from @JamesPearceLFChttps://t.co/RdNHGrXHp1
Ранее мы сообщали, сколько "Ливерпулю" достаточно выиграть матчей , чтобы гарантировать себе победу в чемпионате. По информации британских СМИ, на парад по случаю победы клуба в Лиге чемпионов в 2019 году пришло 750 тысяч человек.