Ливерпуль возьмет титул АПЛ при пустых трибунах? Чемпионский парад также могут отменить

Команда Юргена Клоппа рискует отпраздновать долгожданное чемпионство в Английской Премьер-лиге без зрителей – из-за риска распространения коронавируса на Туманном Альбионе.

Как сообщает приближенный к клубу журналист The Athletic Джеймс Пирс, "красные" могут взять титул АПЛ при пустых трибунах. Также сообщается, что "Ливерпулю" придется отменить чемпионский парад на улицах города.

