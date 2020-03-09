Новости из лазарета Арсенала: стало известно, сколько пропустит Торрейра из-за травмы голеностопа

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра сломал одну из костей голеностопного сустава в поединке с "Портсмутом", который состоялся 2 марта в рамках Кубка Англии. По информации пресс-службы "канониров", уругваец пропустит около 8 недель – таким образом, футболист не поможет команде Артеты на финише сезона.

OFFICIAL: Arsenal have confirmed Lucas Torreira will be out of action for 8-10 weeks after suffering a fractured ankle. pic.twitter.com/xEUP01hScr — Squawka News (@SquawkaNews) March 9, 2020

Также обновлены данные по другим исполнителям лондонской команды, которые находятся в лазарете. У Калума Чемберса разорвана передняя крестообразная связка левого колена – игрок перенес операцию, период восстановления продлится от 6 до 9 месяцев.

Сеад Колашинац вернется к тренировкам в конце марта, Шкодран Мустафи – перед игрой с "Манчестер Сити" в среду. Седрик Соареш заканчивает свою реабилитацию после травмы колена.