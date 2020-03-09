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Новости из лазарета Арсенала: стало известно, сколько пропустит Торрейра из-за травмы голеностопа

Англия
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Финиш сезона – мимо

Новости из лазарета Арсенала: стало известно, сколько пропустит Торрейра из-за травмы голеностопа
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Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра сломал одну из костей голеностопного сустава в поединке с "Портсмутом", который состоялся 2 марта в рамках Кубка Англии. По информации пресс-службы "канониров", уругваец пропустит около 8 недель – таким образом, футболист не поможет команде Артеты на финише сезона.

Также обновлены данные по другим исполнителям лондонской команды, которые находятся в лазарете. У Калума Чемберса разорвана передняя крестообразная связка левого колена – игрок перенес операцию, период восстановления продлится от 6 до 9 месяцев.

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Сеад Колашинац вернется к тренировкам в конце марта, Шкодран Мустафи – перед игрой с "Манчестер Сити" в среду. Седрик Соареш заканчивает свою реабилитацию после травмы колена.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шкодран Мустафи Калум Чемберс Седрик Суареш Лукас Торрейра Сеад Колашинац
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