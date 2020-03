Новости из лазарета Арсенала: стало известно, сколько пропустит Торрейра из-за травмы голеностопа

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра сломал одну из костей голеностопного сустава в поединке с "Портсмутом", который состоялся 2 марта в рамках Кубка Англии. По информации пресс-службы "канониров", уругваец пропустит около 8 недель – таким образом, футболист не поможет команде Артеты на финише сезона.

OFFICIAL: Arsenal have confirmed Lucas Torreira will be out of action for 8-10 weeks after suffering a fractured ankle. pic.twitter.com/xEUP01hScr