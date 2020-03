Во время дерби Манчестера Фернандеш жестом попросил Гвардиолу замолчать. Похоже, виноват Пеп

Во вчерашнем манчестерском дерби на "Олд Траффорд" была зафиксирована победа хозяев – хавбек "Юнайтед" Бруну Фернандеш отдал результативную передачу со стандарта на Марсиаля в первом тайме, а во второй половине встречи Скотт МакТоминэй хладнокровно наказал Эдерсона за ошибку (2:0).

Присутствующие на стадионе зрители смогли выхватить интересный момент по ходу поединка: у новичка "МЮ" случился конфликт с главным тренером гостей Хосепом Гвардиолой. Как вишенка на торте – жест португальца с просьбой каталонца помолчать.

Издание Manchester Evening News сообщает, что Гвардиола оттолкнул Фернандеша в тот момент, когда Бруну готовился вбросить мяч из-за боковой линии, после чего у них состоялась беседа на повышенных тонах.

Bruno Fernandes telling Pep Guardiola to shut up. That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/JoUUOhxPRq