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Во время дерби Манчестера Фернандеш жестом попросил Гвардиолу замолчать. Похоже, виноват Пеп

Англия
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С чего бы лидеру "МЮ" внезапно пылить?

Во время дерби Манчестера Фернандеш жестом попросил Гвардиолу замолчать. Похоже, виноват Пеп
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Во вчерашнем манчестерском дерби на "Олд Траффорд" была зафиксирована победа хозяев – хавбек "Юнайтед" Бруну Фернандеш отдал результативную передачу со стандарта на Марсиаля в первом тайме, а во второй половине встречи Скотт МакТоминэй хладнокровно наказал Эдерсона за ошибку (2:0).

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Присутствующие на стадионе зрители смогли выхватить интересный момент по ходу поединка: у новичка "МЮ" случился конфликт с главным тренером гостей Хосепом Гвардиолой. Как вишенка на торте – жест португальца с просьбой каталонца помолчать.

Во время дерби Манчестера Фернандеш жестом попросил Гвардиолу замолчать. Похоже, виноват Пеп - изображение 1

Издание Manchester Evening News сообщает, что Гвардиола оттолкнул Фернандеша в тот момент, когда Бруну готовился вбросить мяч из-за боковой линии, после чего у них состоялась беседа на повышенных тонах.

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В статье: Хосеп Гвардиола АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Бруно Фернандеш
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