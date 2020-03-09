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Этюд в красных тонах. МЮ - Ман Сити 2:0. Видео голов и обзор матча
Третья в этом сезоне победа Сульшера над Гвардиолой
"Манчестер Юнайтед" своей победой над соседями из "Сити" приблизил чемпионство "Ливерпуля". Теперь подопечным Юргена Клоппа нужно выиграть всего две игры, чтобы завоевать титул АПЛ.
Любопытно, что "красные дьяволы" дважды по ходу одного розыгрыша Премьер-лиги оказались сильнее "горожан" впервые за последние десять лет. Тогда с командой ещё работал легендарный Алекс Фергюсон.
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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:0
Голы: Марсьяль 30, МакТоминай 78
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