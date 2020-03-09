Гвардиола установил антирекорд карьеры по поражениям

"Манчестер Сити" со счётом 0:2 проиграл "Манчестер Юнайтед" в выездной встрече 29-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для "горожан" седьмым в чемпионате в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола никогда в тренерской карьере не проигрывал столько матчей в лиге. В "Барселоне" и "Баварии" худший показатель испанского специалиста — пять поражений в чемпионате за одну кампанию.

Второй худший результат в карьере Гвардиола тоже показал в Англии — в первый сезон с "Сити", когда проиграл шесть встреч.