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Гвардиола установил антирекорд карьеры по поражениям

Англия
(2 голосов)

Пеп еще ни в одном из клубов сколько не проигрывал

Гвардиола установил антирекорд карьеры по поражениям
Новина українською

"Манчестер Сити" со счётом 0:2 проиграл "Манчестер Юнайтед" в выездной встрече 29-го тура английской Премьер-лиги. Это поражение стало для "горожан" седьмым в чемпионате в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола никогда в тренерской карьере не проигрывал столько матчей в лиге. В "Барселоне" и "Баварии" худший показатель испанского специалиста — пять поражений в чемпионате за одну кампанию.

Второй худший результат в карьере Гвардиола тоже показал в Англии — в первый сезон с "Сити", когда проиграл шесть встреч.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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