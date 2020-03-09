Лэмпард: Нам предстоит пройти ещё долгий путь

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил шансы команды закончить нынешний сезон в топ-4 АПЛ.

"Нам предстоит пройти ещё долгий путь. "Манчестер Юнайтед" в хорошей форме. Их впечатляющие приобретения в январе значительно повысили шансы на попадание в первую четвёрку.

Сейчас разница между четвёртым местом и пятым не очень большая. Нам нужно продолжать бороться. Когда ранее я говорил, что мы являемся андердогами, я смотрел на ситуацию в целом.

Не буду говорить, что сейчас "Челси" — фаворит. Нам предстоит сделать ещё много работы. Нужно решать проблемы и набирать очки", — приводит слова 41-летнего специалиста Irish Mirror.