Гиггз: Бруну Фернандеш пришел в МЮ и стал открытием

Райан Гиггз отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Огромное уважение следует выразить Сульшеру, он изменил систему, хотя принципы остались прежними, — цитирует Гиггза Goal. - Он оставил вне старта Мактоминэя, начал встречу с Джеймсом, сделал пару изменений по сравнению с матчем против "Эвертона". Уле заслуживает всяческих похвал.

Бруну Фернандеш пришел в клуб и стал открытием. Сульшер и его игроки заслуживают большого уважения".

25-летний португалец стал лучшим игроком АПЛ в феврале. Фернандеш провел 8 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.