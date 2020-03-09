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Гиггз: Бруну Фернандеш пришел в МЮ и стал открытием

Англия
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Райан похвалил Сульшера

Гиггз: Бруну Фернандеш пришел в МЮ и стал открытием
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Райан Гиггз отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Огромное уважение следует выразить Сульшеру, он изменил систему, хотя принципы остались прежними, — цитирует Гиггза Goal. - Он оставил вне старта Мактоминэя, начал встречу с Джеймсом, сделал пару изменений по сравнению с матчем против "Эвертона". Уле заслуживает всяческих похвал.

Бруну Фернандеш пришел в клуб и стал открытием. Сульшер и его игроки заслуживают большого уважения".

25-летний португалец стал лучшим игроком АПЛ в феврале. Фернандеш провел 8 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

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В статье: Райан Гиггз Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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