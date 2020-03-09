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Лидер Бруну, мастер-класс Сарри и проблемы Зизу. Обзор топ-матчей уик-энда. Выпуск подкаста №16

Англия
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По следам дерби Манчестера, противостояния "Интера" с "Юве" и поражения "Реала"

Лидер Бруну, мастер-класс Сарри и проблемы Зизу. Обзор топ-матчей уик-энда. Выпуск подкаста №16
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор трех поединков трех топ-чемпионатов. "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити", "Ювентус" – "Интер" и "Реал" – "Бетис". Почему Фернандеш – готовый лидер для команды Сульшера, выйдет ли Зинченко на матч с "Реалом", но и это еще не все. Выжатый как лимон "Интер" и причины не сравнивать Пауло Дибалу с другими игроками – он такой один. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Подкаст Аудиомнение
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