Лидер Бруну, мастер-класс Сарри и проблемы Зизу. Обзор топ-матчей уик-энда. Выпуск подкаста №16

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня – обзор трех поединков трех топ-чемпионатов. "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити", "Ювентус" – "Интер" и "Реал" – "Бетис". Почему Фернандеш – готовый лидер для команды Сульшера, выйдет ли Зинченко на матч с "Реалом", но и это еще не все. Выжатый как лимон "Интер" и причины не сравнивать Пауло Дибалу с другими игроками – он такой один. Слушайте нас на YouTube и Castbox.