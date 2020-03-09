Вернер может вернуться в РБ Лейпциг после подписания контракта с Ливерпулем

Английский "Ливерпуль" давно ведет погоню за Тимо Вернером. По многочисленным слухам, "красные" близки к его подписанию летом.

Однако, по данным Bild, немецкий форвард может продолжить свои выступления за "быков". "Ливерпуль" будет готов отдать его в годовую аренду сразу после подписания.

Вернер проводит текущий сезон на высоком уровне. За 35 матчей он успел забить 27 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае прихода Вернера, основной форвард "Ливерпуля" может отправиться в "Баварию".