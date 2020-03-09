  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вернер может вернуться в РБ Лейпциг после подписания контракта с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернер может вернуться в РБ Лейпциг после подписания контракта с Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Хорошая сделка для всех сторон

Вернер может вернуться в РБ Лейпциг после подписания контракта с Ливерпулем
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" давно ведет погоню за Тимо Вернером. По многочисленным слухам, "красные" близки к его подписанию летом.

Читайте такжеВернер – о Ливерпуле: У них лучший тренер в мире, а мой стиль отлично им подходит

Однако, по данным Bild, немецкий форвард может продолжить свои выступления за "быков". "Ливерпуль" будет готов отдать его в годовую аренду сразу после подписания.

Вернер проводит текущий сезон на высоком уровне. За 35 матчей он успел забить 27 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае прихода Вернера, основной форвард "Ливерпуля" может отправиться в "Баварию".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...