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А забивать кто будет? Очередной форвард Тоттенхэма вылетел на длительный срок

Англия
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А забивать кто будет? Очередной форвард Тоттенхэма вылетел на длительный срок
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Зимний новичок "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн получил травму. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".

У него диагностировано растяжение связок левой лодыжки. Сроки восстановления остаются неизвестными, но есть вероятность, что в этом сезоне его ждать уже не стоит.

Напомним, что до этого из-за серьезных травм Моуриньо лишился Гарри Кейна и Сон Хин Мина. В связи с этим, "шпоры" демонстрируют низкую результативность.

В составе "Тоттенхэма" Бергвейн провел 6 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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