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А забивать кто будет? Очередной форвард Тоттенхэма вылетел на длительный срок
С таким темпом, Жозе скоро сойдет с ума
Зимний новичок "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн получил травму. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".
У него диагностировано растяжение связок левой лодыжки. Сроки восстановления остаются неизвестными, но есть вероятность, что в этом сезоне его ждать уже не стоит.
@StevenBergwijn injury update.#THFC #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 9, 2020
Напомним, что до этого из-за серьезных травм Моуриньо лишился Гарри Кейна и Сон Хин Мина. В связи с этим, "шпоры" демонстрируют низкую результативность.
В составе "Тоттенхэма" Бергвейн провел 6 матчей и забил 2 гола.