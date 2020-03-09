А забивать кто будет? Очередной форвард Тоттенхэма вылетел на длительный срок

Зимний новичок "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн получил травму. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".

У него диагностировано растяжение связок левой лодыжки. Сроки восстановления остаются неизвестными, но есть вероятность, что в этом сезоне его ждать уже не стоит.

Напомним, что до этого из-за серьезных травм Моуриньо лишился Гарри Кейна и Сон Хин Мина. В связи с этим, "шпоры" демонстрируют низкую результативность.

В составе "Тоттенхэма" Бергвейн провел 6 матчей и забил 2 гола.