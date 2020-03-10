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Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест заболел коронавирусом COVID-2019

Англия
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А еще недавно был на матче "леших"

Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест заболел коронавирусом COVID-2019
Новина українською

Предприниматель Эвангелос Маринакис, инвестор английского клуба "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса" заявил в Инстаграм, что заболел коронавирусом COVID-2019.

Еще в прошлую пятницу, 6 марта, владелец корабельной компании (состояние оценивается в 650 млн долларов) Capital Maritime Group был на матче своего "Ноттингем Форест" с "Миллуолл" (0:3).

Сейчас же Маринакис по указанию врача самоизолировался.

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"Вирус "посетил" и меня. Считаю своим долгом сообщить об этом общественности, - отметил Маринакис. - Чувствую себя хорошо, употребляю все необходимые меры по указаниям врачей. Настоятельно советую всем согражданам делать то же. Всем скорейшего выздоровления".

А The Guardian напоминает, что первый матч Лиги Европы другой клуб Эвангелоса Маринакиса, греческого "Олимпиакоса", против "Вулверхэмптона" в этот четверг, пройдет без зрителей.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Ноттингем Форест (Ноттингем) коронавирус
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