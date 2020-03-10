  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп отреагировал на возможное проведение матча ЛЧ с Атлетико без зрителей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп отреагировал на возможное проведение матча ЛЧ с Атлетико без зрителей

Англия
(1 голосов)

Юрген не удивлен

Клопп отреагировал на возможное проведение матча ЛЧ с Атлетико без зрителей
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможном проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" без зрителей.

"В данной ситуации важно не быть тренером, а оставаться человеком. Некоторые вещи важнее футбола. Нам необходимо время, чтобы найти решение этой проблемы. У меня не так много информации. Мы будем уважать любое решение. Мы примем его, но я не знаю, какой смысл это будет иметь в данный момент. Так обстоят дела", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...