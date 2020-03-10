Клопп отреагировал на возможное проведение матча ЛЧ с Атлетико без зрителей

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможном проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" без зрителей.

"В данной ситуации важно не быть тренером, а оставаться человеком. Некоторые вещи важнее футбола. Нам необходимо время, чтобы найти решение этой проблемы. У меня не так много информации. Мы будем уважать любое решение. Мы примем его, но я не знаю, какой смысл это будет иметь в данный момент. Так обстоят дела", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.