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Гвардиола: Если зрители не могут прийти, то нет никакого смысла играть

Англия
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Испанец считает, что нет никакого смысла играть без зрителей

Гвардиола: Если зрители не могут прийти, то нет никакого смысла играть
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

"Стоит ли играть без зрителей? Мы делаем свою работу для людей. Если они не могут прийти, нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге без зрителей на трибунах", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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