Гвардиола: Если зрители не могут прийти, то нет никакого смысла играть

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

"Стоит ли играть без зрителей? Мы делаем свою работу для людей. Если они не могут прийти, нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге без зрителей на трибунах", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.