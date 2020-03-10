Англия
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Гвардиола: Если зрители не могут прийти, то нет никакого смысла играть
Испанец считает, что нет никакого смысла играть без зрителей
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
"Стоит ли играть без зрителей? Мы делаем свою работу для людей. Если они не могут прийти, нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге без зрителей на трибунах", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.
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