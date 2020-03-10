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Арсенал готов вновь побороться за Курзава - зимой они были близки к его трансферу

Англия
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Лондонцев так просто не остановить

Арсенал готов вновь побороться за Курзава - зимой они были близки к его трансферу
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" вновь готов побороться за подписания Лейвина Курзава. Об этом передает France Football.

Прошлой зимой "канониры" были готовы переманить француза, но в последний момент переговоры зашли у тупик. В итоге, был подписан защитник из чемпионата Бразилии.

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Уже летом у Курзава заканчивается контракт, а значит за его трансфер платить не придется. Это может сделать его трансферной целью для многих клубов.

В этом сезоне Лейвин провел 22 матча, в которых он отметился тремя результативными действиями.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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