Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола не уверен, что следует проводить матчи без зрителей
Футбол для болельщиков?
Испанский тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказал свое мнение касательно массовой отмены матчей из-за вспышки коронавируса.
"Будут ли проходить матчи без зрителей в АПЛ? Это случилось в Испании и Италии и я думаю, что здесь будет так же. Но нам следует спросить, нужно ли играть в футбол без болельщиков? Мы делаем свою работу для людей. Если люди не могут приходить смотреть игры, в этом нет никакого смысла.
Однако, мы собираемся следовать указаниям правительства - мы просто будем делать то, что нам скажут", - цитирует испанца Sky Sports.
Отметим, что на данный момент, матч "Ман Сити" - "Реал" должен пройти в обычном порядке.