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Гвардиола не уверен, что следует проводить матчи без зрителей

Англия
(2 голосов)

Футбол для болельщиков?

Гвардиола не уверен, что следует проводить матчи без зрителей
UA-Футбол
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Испанский тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказал свое мнение касательно массовой отмены матчей из-за вспышки коронавируса.

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"Будут ли проходить матчи без зрителей в АПЛ? Это случилось в Испании и Италии и я думаю, что здесь будет так же. Но нам следует спросить, нужно ли играть в футбол без болельщиков? Мы делаем свою работу для людей. Если люди не могут приходить смотреть игры, в этом нет никакого смысла.

Однако, мы собираемся следовать указаниям правительства - мы просто будем делать то, что нам скажут", - цитирует испанца Sky Sports.

Отметим, что на данный момент, матч "Ман Сити" - "Реал" должен пройти в обычном порядке.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити коронавирус
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