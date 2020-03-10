Манчестер Сити - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ с превью

"Манчестер Сити" ждет решения по своей аппеляции по поводу двухсезонного бана в Лиге чемпионов, а еще готовится к ответному поединку 1/8 финала текущего розыгрыша с "Реалом". В чемпионате борьба за чемпионство уже практически себя изжила, поэтому остается лишь сохранить лицо, ну и на всякий случай не выпасть из четверки. "Арсенал" ожил с приходом Микеля Артеты, но пока идет лишь девятым. На пять очков "канониры" отстают от зоны еврокубков, на восемь от группы потенциальных участников Лиги чемпионов.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Этихад"

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Манчестер Сити 21:30 Арсенал

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В прошлый уик-энд у "горожан" было дерби с "Манчестер Юнайтед" и во второй раз кряду Гвардиола его Сульшеру проиграл с "сухим" счетом (0:2). Это поражение стало уже вторым в четырех последних турах АПЛ. Но сейчас для "Манчестер Сити" более важен еврокубковый фронт, учитывая гигантское отставание от "Ливерпуля" и все еще комфортный перевес в четыре очка перед третьим местом.

Эмерик Ляпорт и Лерой Сане травмированы и вернутся в строй не ранее первой декады апреля. Повреждения Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне не так значительны, но, вероятно, Гвардиола побережет их уже для ответки с "Реалом".

Ориентировочный состав Манчестер Сити (4-3-3): Эдерсон - Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди - Фоден, Родри, Гюндоган - Марез, Жезус, Давид Сильва.

В Новом году команда Микеля Артеты одержала восемь побед в 13 играх, проиграв лишь раз, "Олимпиакосу" (1:2 д.в.) в 1/16 финала Лиги Европы. Дерби с "Вест Хэмом" (1:0) сложилось хорошо, по крайней мере в плане надежности обороны. Соперник регулярно убегал в контратаки и создавал опасность, но "канониры" так и не пропустили, реализовав один из собственных моментов.

Лукас Торрейра, Сеад Колашинац и Каллум Чамберс пропустят будущий матч из-за травм. Под вопросом участие в нем Шкодрана Мустафи и Кирана Тирни.

Ориентировочный состав Арсенала (4-2-3-1): Лено - Сократис, Давид Луис, Мари, Сака - Себальос, Джака - Пепе, Озил, Ляказетт - Обамеянг.

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Цифры и факты

В первом круге "Арсенал" был бит на своем поле со счетом 0:3.

"Горожане" выиграли шесть очных встреч кряду.

До работы главным тренером "канониров", что является его первым опытом подобного рода, Микель Артета долгое время был помощником в штабе Пепа Гвардиолы.

В пяти матчах АПЛ кряду с участием "Манчестер Сити" не пробивается ставка "тотал больше 2,5".

В семи из восьми последних домашних матчей "горожане" забивали минимум два мяча.

Прогноз

Испытывая нешуточные кадровые проблемы, Артете удается держать "Арсенал" на плаву, да еще и добиваться результата. В пяти из семи последних матчей "канониры" оставляли свои ворота "сухими". Добавим к перечню важных факторов принципиальность игры для Артеты и придем к выводу, что ждать убедительной победы хозяев не стоит.

Ставка: Победа "Арсенала" с форой (+1,5) за 1.94