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Виллиан не уверен, что останется в Челси
Стороны все еще не договорились о контракте
Бразильский вингер "Челси" Виллиан рассказал, готов ли он остаться в своем нынешнем клубе. Его контракт истекает летом 2020-го.
"Я все еще не знаю, останусь ли я в "Челси" или покину команду. Я могу сказать, что не веду переговоры с другими клубами. Никто не предлагал мне ничего конкретного.
"Челси" предложил мне контракт на два года, но мне хотелось трехлетний. Теперь все повисло в воздухе. Сейчас я футболист "Челси" и готов помогать клубу добиваться поставленных целей", - приводит слова бразильца Evening Standart.
Ранее сообщалось, что в подписании бразильца заинтересован "Атлетико".