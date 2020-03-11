Матч Манчестер Сити - Арсенал отменен из-за контакта с зараженным коронавирусом владельцем Олимпиакоса

Матч английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” – “Арсенал”, который должен был состояться в среду, 11 марта, был перенесен в качестве мере предосторожности.

Игра АПЛ была перенесена из-за матча Лиги Европы “Арсенал” – “Олимпиакос”, сыгранного 27 февраля. Владелец “Олимпиакоса” Евангелос Маринакис сегодня сообщил о том, что он заразился коронавирусом и после этого, информирует пресс-служба “Арсенала”, в лондонском клубе была проведена проверка, вступал ли кто-то из футболистов или персонала в тесный контакт с зараженным Маринакисом.

Как показали результаты проверки, несколько футболистов “Арсенала” пересекались с владельцем “Олимпиакоса” после матча.

“Арсенал” информирует, что риск заражения футболистов вирусом COVID-19 очень низкий, однако клуб следует рекомендациям правительства – тот, кто вступал в тесный контакт с зараженным, должен находиться дома в изоляции на протяжении 14 дней после контакта.

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В итоге, некоторые футболисты “Арсенала” стали недоступны на матч с “Манчестер Сити” и Премьер-лига его перенесла.

Игроки будут находиться дома до окончания 14-дневного периода. Также в домашнем карантине будут находиться четыре работника клуба, которые сидели во время матча рядом с Маринакисом.

В конце своего заявления “Арсенал” пожелал выздоровления владельцу “Олимпиакоса”, а также сообщил, что ожидает возвращения футболистов и персонала к работе в пятницу, для подготовки к игре с “Брайтоном”.

Всего в Великобритании зафиксировано 382 случая заражения COVID-19. Вчера вечером о своем заражении коронавирусом сообщила член парламента и замминистр здравоохранения Великобритании Надин Доррис.