Ван Дайк - о матче с Атлетико: У нас еще есть 90 минут на то, чтобы все исправить

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дайк поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (первый матч — 0:1).

"Мы были расстроены, потому что не хотели проигрывать в первом матче, — приводит Liverpool Echo слова ван Дайка. — Мы тогда немного увязли в обороне "Атлетико", что указывает на уровень мастерства этой команды. К тому же, мадридцы создавали моменты и могли забивать еще, в то время как у нас шансов было не так много. Тем не менее, у нас есть еще как минимум 90 минут на то, чтобы все исправить. Мы попробуем все возможные методы.

В матче с "Барселоной" год назад мы тоже не могли упускать ни единого шанса. Выйдем сегодня на "Энфилд" с тем же настроем, что и всегда, надеюсь, "Ливерпулю" удастся показать хороший футбол. Произойти может все, что угодно, но нам хочется доказать, почему именно мы достойны пройти дальше. Будет сложно, но у нас было достаточно времени на подготовку к ответной встрече с "Атлетико".

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится сегодня, 11 марта.