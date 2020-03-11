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Гвардиола заинтересован в подписании двух защитников Интера
Готов на такое пойти Конте?
Как сообщает итальянский источник Tuttosport, "Манчестер Сити" этим летом может укрепить свой состав двумя футболистами.
Хосепа Гвардиолу не устраивает линия обороны и потому именно туда будет приобретенны новые игроки. На данный момент, речь идет о двух защитников "Интера".
"Горожане", и другие топ клубы, давно охотятся за Миланом Шкриньяром, который оценивается в 90 миллионов. Помимо этого, может быть подписан 20-летний Алессандро Бастони. В ближайшее время он должен подписать с "Интером" новый контракт.
Остается неизвестным, смогут ли "горожане" переманить талантливых игроков из-за запрета на участие в двух сезонах ЛЧ.