Гвардиола заинтересован в подписании двух защитников Интера

Как сообщает итальянский источник Tuttosport, "Манчестер Сити" этим летом может укрепить свой состав двумя футболистами.

Хосепа Гвардиолу не устраивает линия обороны и потому именно туда будет приобретенны новые игроки. На данный момент, речь идет о двух защитников "Интера".

"Горожане", и другие топ клубы, давно охотятся за Миланом Шкриньяром, который оценивается в 90 миллионов. Помимо этого, может быть подписан 20-летний Алессандро Бастони. В ближайшее время он должен подписать с "Интером" новый контракт.

Читайте также Интер готов продлить контракт с 20-летним защитником

Остается неизвестным, смогут ли "горожане" переманить талантливых игроков из-за запрета на участие в двух сезонах ЛЧ.