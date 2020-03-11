Судя по информации Daily Mail, Поль Погба рассматривает возможность продления контракта с "МЮ".

Вопрос о будущем Поля Погба уже очень давно был актуальным. На него претендовали многие топ клубы Европы, среди которых были "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ".

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Однако сейчас полузащитник расматривает другой вариант. Он может подписать новое соглашение, которое сейчас расчитано до лета 2021-го года. Его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Погба провел лишь восемь матчей, так как долгое время восстанавливается после повреждения.