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Погба рассматривает возможность продления контракта с МЮ

Англия
(1 голосов)

А ведь раньше были совсем другие слухи

Погба рассматривает возможность продления контракта с МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Судя по информации Daily Mail, Поль Погба рассматривает возможность продления контракта с "МЮ".

Вопрос о будущем Поля Погба уже очень давно был актуальным. На него претендовали многие топ клубы Европы, среди которых были "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ".

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Однако сейчас полузащитник расматривает другой вариант. Он может подписать новое соглашение, которое сейчас расчитано до лета 2021-го года. Его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Погба провел лишь восемь матчей, так как долгое время восстанавливается после повреждения.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 21:25
Нахер он нужен, пусть валит в Реал или в Юве. В общем, пусть валит, кусок дерьма
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