Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за Милика
Лондонское дерби за поляка
Этим летом, форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может оказаться в АПЛ. Информацию об этом передает talkSPORT.
В услугах польского игрока сейчас заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые видят в нем возможную замену для Обамеянга, если габонец все же покинет команду.
А вот "шпоры" пока что просто ищут возможного сменщика для Гарри Кейна. Он получил серьезную травму в этом сезоне и оставил Моуриньо без главного нападающего.
Отметим, что сейчас на счету Милика 22 матча и 12 голов.
Читайте такжеНаполи предложит Милику новый контракт
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...