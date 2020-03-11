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Арсенал и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за Милика

Англия
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Лондонское дерби за поляка

Арсенал и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за Милика
UA-Футбол
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Этим летом, форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может оказаться в АПЛ. Информацию об этом передает talkSPORT.

В услугах польского игрока сейчас заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые видят в нем возможную замену для Обамеянга, если габонец все же покинет команду.

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А вот "шпоры" пока что просто ищут возможного сменщика для Гарри Кейна. Он получил серьезную травму в этом сезоне и оставил Моуриньо без главного нападающего.

Отметим, что сейчас на счету Милика 22 матча и 12 голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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