Арсенал и Тоттенхэм готовы вступить в борьбу за Милика

Этим летом, форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может оказаться в АПЛ. Информацию об этом передает talkSPORT.

В услугах польского игрока сейчас заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые видят в нем возможную замену для Обамеянга, если габонец все же покинет команду.

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А вот "шпоры" пока что просто ищут возможного сменщика для Гарри Кейна. Он получил серьезную травму в этом сезоне и оставил Моуриньо без главного нападающего.

Отметим, что сейчас на счету Милика 22 матча и 12 голов.