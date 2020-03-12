Ван Дайк: У Атлетико был довольно хороший вратарь

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дайк после поражения от "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что у соперника был очень сильный вратарь, который помог испанской команде победить.

"Мы знаем, как работали в этом сезоне, и я думаю, что люди довольно быстро забывают эти вещи, если дела не идут хорошо в течение нескольких игр, но это тоже реальность, каким образом люди нас оценивают, — цитирует пресс-служба клуба футболиста.

Выход из Лиги чемпионов - это большой удар, особенно когда мы были в финале турнира два года назад и в прошлом году выиграли его. Мы создали хорошие моменты, единственное, что у них был довольно хороший вратарь, так что это тоже часть футбола.