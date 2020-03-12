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Кейн все ближе к уходу из Тоттенхэма - за форвардом следит Ман Сити

Англия
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Моуриньо будет не очень доволен

Кейн все ближе к уходу из Тоттенхэма - за форвардом следит Ман Сити
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Уже давно появились новости, что Гарри Кейн рассматривает вариант ухода из "Тоттенхэма". За одним из лучших форвардов современности сразу выстроилась очередь из грандов.

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Как сообщает Manchester Evening News, сейчас за англичанином следит "Ман Сити". Кейн может заменить Серхио Агуэро, который хочет покинуть команду в 2021-м году.

Помимо "горожан", интерес к Кейну проявляют "Ювентус" и "МЮ". Его текущая стоимость оценивается в 150 миллионов. К тому же, у него долгосрочный контракт со "шпорами".

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На данный момент Гарри Кейн восстанавливается после повреждения. Он надеется сыграть на Евро-2020, который, вероятнее всего, будет перенесен.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн
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