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Кейн все ближе к уходу из Тоттенхэма - за форвардом следит Ман Сити
Моуриньо будет не очень доволен
Уже давно появились новости, что Гарри Кейн рассматривает вариант ухода из "Тоттенхэма". За одним из лучших форвардов современности сразу выстроилась очередь из грандов.
Как сообщает Manchester Evening News, сейчас за англичанином следит "Ман Сити". Кейн может заменить Серхио Агуэро, который хочет покинуть команду в 2021-м году.
Помимо "горожан", интерес к Кейну проявляют "Ювентус" и "МЮ". Его текущая стоимость оценивается в 150 миллионов. К тому же, у него долгосрочный контракт со "шпорами".
На данный момент Гарри Кейн восстанавливается после повреждения. Он надеется сыграть на Евро-2020, который, вероятнее всего, будет перенесен.