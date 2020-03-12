АПЛ под угрозой? Власти Великобритании могут приостановить все спортивные соревнования

Английская Премьер-Лига может быть приостановлена вслед за другими европейскими турнирами. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Читайте также Футбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

"Мы рассматриваем возможность остановке всех крупных мероприятий, среди которых и спортивные матчи. Ученные считают, что подобный шаг поможет нам остановить распространение вируса.

На данный момент, можно сказать, что не оснований запрета таких мероприятий. Однако наша задача - выбрать правильный момент, когда нужно будет это сделать", - приводит слова Джонсона ВВС.

Отметим, что на данный момент в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Команде Клоппа осталось добыть лишь две победы, чтобы официально оформить чемпионство.