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АПЛ под угрозой? Власти Великобритании могут приостановить все спортивные соревнования

Англия
(1 голосов)

Об этом сообщил лично премьер-министр

АПЛ под угрозой? Власти Великобритании могут приостановить все спортивные соревнования
UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига может быть приостановлена вслед за другими европейскими турнирами. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Мы рассматриваем возможность остановке всех крупных мероприятий, среди которых и спортивные матчи. Ученные считают, что подобный шаг поможет нам остановить распространение вируса.

На данный момент, можно сказать, что не оснований запрета таких мероприятий. Однако наша задача - выбрать правильный момент, когда нужно будет это сделать", - приводит слова Джонсона ВВС.

Отметим, что на данный момент в АПЛ лидирует "Ливерпуль". Команде Клоппа осталось добыть лишь две победы, чтобы официально оформить чемпионство.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Источник:
ВВС
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Комментарии (2)
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короновируссс (Ирпень)
12.03.2020 в 21:24
ну все евро чемпионаты доиграть с помощью ФИФЫ2020 - выбрать одного игрока от каждой команды и пусть сыграют и доиграют все матчи не выходя из дома
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0
0
короновируссс (Ирпень)
12.03.2020 в 21:25
малой вот вчера в фифу ливером обыграл мадрид 5-2))
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