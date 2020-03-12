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СМИ: Защитник Ман Сити был изолирован из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом

Англия
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Однако его диагноз пока что не подтвержден

СМИ: Защитник Ман Сити был изолирован из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом
UA-Футбол
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Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

Источник информирует, что его родственник был экстренно отправлен в больницу из-за возможной болезни. На данный момент, диагноз не был подтвержден.

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Сейчас клуб потребовал от Менди временно изолироваться от команды до проведения специальных тестов. Их результаты могут стать известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса может быть приостановлен чемпионат Англии.

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В статье: Манчестер Сити Бенжамен Менди коронавирус
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