СМИ: Защитник Ман Сити был изолирован из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом

Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

Источник информирует, что его родственник был экстренно отправлен в больницу из-за возможной болезни. На данный момент, диагноз не был подтвержден.

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Сейчас клуб потребовал от Менди временно изолироваться от команды до проведения специальных тестов. Их результаты могут стать известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса может быть приостановлен чемпионат Англии.