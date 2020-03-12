Англия
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СМИ: Защитник Ман Сити был изолирован из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом
Однако его диагноз пока что не подтвержден
Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.
Источник информирует, что его родственник был экстренно отправлен в больницу из-за возможной болезни. На данный момент, диагноз не был подтвержден.
Сейчас клуб потребовал от Менди временно изолироваться от команды до проведения специальных тестов. Их результаты могут стать известны в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса может быть приостановлен чемпионат Англии.
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