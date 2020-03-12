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Официально: Матчи 30-го тура АПЛ пройдут по графику

Англия
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Официально: Матчи 30-го тура АПЛ пройдут по графику
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус не помешает английскому футболу работать в штатном режиме. По крайней мере, это касается матчей 30-го тура, которые состоятся на ближайших выходных.

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По сообщению с официального сайта Премьер-Лиги, все игры пройдут по графику. Сегодня правительство Великобритании заявило о возможном переносе матчей, но это точно не случится в ближайшее время.

Отметим, что в середине недели был перенесен матч АПЛ между "Ман Сити" и "Арсеналом".

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В статье: АПЛ коронавирус
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