Официально: Матчи 30-го тура АПЛ пройдут по графику

Коронавирус не помешает английскому футболу работать в штатном режиме. По крайней мере, это касается матчей 30-го тура, которые состоятся на ближайших выходных.

По сообщению с официального сайта Премьер-Лиги, все игры пройдут по графику. Сегодня правительство Великобритании заявило о возможном переносе матчей, но это точно не случится в ближайшее время.

