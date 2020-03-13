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Матч Брайтон – Арсенал перенесен. Причина – COVID-19 у Артеты

Англия
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Во вторник он еще тренировал команду…

Матч Брайтон – Арсенал перенесен. Причина – COVID-19 у Артеты
Новина українською

Матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Арсеналом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "чаек". Ранее стало известно, что менеджер "канониров" Микель Артета заразился коронавирусом.

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"В свете новостей о Микеле Артете и всей команде "Арсенала", которые появились ранее, мы можем подтвердить, что субботняя игра против лондонской команды переносится".

Исполнительный директор клуба Пол Барбер прокомментировал ситуацию:

"В первую очередь, мы поддерживаем Микеля Артету и желаем ему скорейшего выздоровления. Необходимо, чтобы здоровье людей было в приоритете. Мы приняли это во внимание, субботний матч был перенесен. Просим прощения у всех болельщиков, но верим, что все поймут, с какими непредвиденными обстоятельствами мы столкнулись".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион коронавирус
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Источник:
Brighton

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