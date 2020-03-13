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Хадсон-Одои утверждает, что вылечился от коронавируса

Англия
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Хадсон-Одои утверждает, что вылечился от коронавируса
Новина українською

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, у которого был обнаружен коронавирус, сообщил болельщикам о том, что следовал всем необходимым инструкциям и излечился от COVID-19.

"Привет, ребята. Как вы знаете, у меня последние пару дней был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь скоро всех увидеть и вернуться на поле. Спасибо за поддержку".

9 марта у Хадсона-Одои проявились симптомы незначительной простуды, после чего он не посещал тренировочную базу. Все, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, самоизолировались.

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой коронавирус
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