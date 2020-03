Хадсон-Одои утверждает, что вылечился от коронавируса

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, у которого был обнаружен коронавирус, сообщил болельщикам о том, что следовал всем необходимым инструкциям и излечился от COVID-19.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!????????❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60