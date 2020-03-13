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Английская Премьер-лига официально остановлена

Англия
(1 голосов)

Львы сдались последними

Английская Премьер-лига официально остановлена
Новина українською

Чемпионат Англии, Первая лига, Вторая лига, женская Суперлига и женский чемпионат будут перенесены. Соревнования возобновятся не раньше 4 апреля.

После сегодняшнего собрания руководителей АПЛ было принято единогласное решение приостановить первенство с намерением вернуться 4 апреля при условии соблюдения медицинских рекомендаций.

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Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил: "Прежде всего, мы желаем Микелю Артете и Каллуму Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, а также всем остальным, пострадавшим от COVID-19. В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с нашими клубами, правительством и ФА".

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В статье: АПЛ коронавирус
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Источник:
EPL

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