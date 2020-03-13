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Ливерпуль провел тренировку в обычном режиме

Англия
(1 голосов)

Мерсисайдцы не паникуют

Ливерпуль провел тренировку в обычном режиме
Новина українською

Футболисты "Ливерпуля" провели тренировку в обычном режиме, сообщает Sky Sports News.

Ранее стало известно, что матчи АПЛ приостановлены до 3 апреля.

"Ливерпуль" после 29 матчей набрал 82 очка в чемпионате Англии и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Напомним, что 11 марта мерсисайдцы уступили "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3, общий счет — 2:4).

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В статье: Ливерпуль
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