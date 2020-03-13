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Карантин в команде Ярмоленко: контактировали с больным тренером Арсенала

Англия
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Пока только для некоторых

Карантин в команде Ярмоленко: контактировали с больным тренером Арсенала
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В английском "Вест Хэме" введен частичный карантин как "мера пресечения".

Самоизоляции подвергнуто представителей клуба, которые во время матча АПЛ 7 марта контактировали с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, у которого подтвержден коронавирус.

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В клубе подтвердили перенос матчей АПЛ с "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" и пожелали скорейшего выздоровления от коронавируса Артете и нападающему "Челси" Каллуму Хадсон-Одои.

"Вест Хэм" также проводит дезинфекционные меры на тренировочной базе Раш Грин, где всю неделю провела команда. Сейчас база закроется до дальнейших уведомлений, сообщает оффициальний сайт клуба.

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В статье: Андрей Ярмоленко Арсенал (Лондон) Микель Артета Вест Хэм (Лондон)
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