Карантин в команде Ярмоленко: контактировали с больным тренером Арсенала

В английском "Вест Хэме" введен частичный карантин как "мера пресечения".

Самоизоляции подвергнуто представителей клуба, которые во время матча АПЛ 7 марта контактировали с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, у которого подтвержден коронавирус.

В клубе подтвердили перенос матчей АПЛ с "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" и пожелали скорейшего выздоровления от коронавируса Артете и нападающему "Челси" Каллуму Хадсон-Одои.

"Вест Хэм" также проводит дезинфекционные меры на тренировочной базе Раш Грин, где всю неделю провела команда. Сейчас база закроется до дальнейших уведомлений, сообщает оффициальний сайт клуба.