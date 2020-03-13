Англия
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Северная Ирландия и Уэльс приостановили все футбольные турниры
Причина все та же
Федерации футбола Уэльса и Северной Ирландии приняли решение приостановить все футбольные турниры в странах.
Как пишет Sky Sports, это обусловлено тем, что в стране начал распространяться коронавируса.
Пока все футбольные турниры отложены до 4 апреля. Однако карантин может быть продлен и на более долгий срок.
Ранее матчи АПЛ и чемпионшипа были официально отложены до 3 апреля.
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