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Северная Ирландия и Уэльс приостановили все футбольные турниры

Англия
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Причина все та же

Северная Ирландия и Уэльс приостановили все футбольные турниры
Новина українською

Федерации футбола Уэльса и Северной Ирландии приняли решение приостановить все футбольные турниры в странах.

Как пишет Sky Sports, это обусловлено тем, что в стране начал распространяться коронавируса.

Пока все футбольные турниры отложены до 4 апреля. Однако карантин может быть продлен и на более долгий срок.

Ранее матчи АПЛ и чемпионшипа были официально отложены до 3 апреля.

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В статье: Федерация футбола Англии
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