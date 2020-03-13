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Клопп: Сегодня футбол и футбольные матчи действительно не важны

Англия
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Юрген прокомментировал остановку АПЛ

Клопп: Сегодня футбол и футбольные матчи действительно не важны
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба по поводу приостановки английской Премьер-лиги из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

"Не думаю, что сейчас должно быть важно мнение футбольного тренера, но понимаю, что наши болельщики хотят услышать его.

Прежде всего, мы все должны сделать всё возможное, чтобы защитить друг друга. Так должно быть всегда, но сейчас это важно как никогда.

Я уже говорил, что футбол всегда кажется самым важным из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи действительно не важны вообще.

Мы не хотим играть перед пустыми трибунами и не хотим, чтобы турниры приостанавливали, но если это поможет хотя бы одному человеку остаться здоровым, мы сделаем это без вопросов.

Сообщение болельщикам от команды касается только вашего благополучия. Поставьте здоровье на первое место. Не рискуйте. Подумайте об уязвимых слоях общества.

Пожалуйста, позаботьтесь о себе и позаботьтесь друг о друге", — говорится в сообщении немецкого специалиста на сайте "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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