Погба рассказал, как победить коронавирус

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубиковал в своём "твиттере" памятку по борьбе с коронавирусом.

На фото Погба в футболке сборной Франции дэбает после забитого гола.

"Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус", — советует футболист подписчикам.

Также Погба опубликовал ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно публикует инструкции по борьбе с коронавирусом.