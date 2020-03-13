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Погба рассказал, как победить коронавирус

Англия
(2 голосов)

У француза один рецепт

Погба рассказал, как победить коронавирус
Новина українською

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубиковал в своём "твиттере" памятку по борьбе с коронавирусом.

На фото Погба в футболке сборной Франции дэбает после забитого гола.

"Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус", — советует футболист подписчикам.

Также Погба опубликовал ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно публикует инструкции по борьбе с коронавирусом.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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