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Погба рассказал, как победить коронавирус
У француза один рецепт
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубиковал в своём "твиттере" памятку по борьбе с коронавирусом.
На фото Погба в футболке сборной Франции дэбает после забитого гола.
"Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус", — советует футболист подписчикам.
Также Погба опубликовал ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно публикует инструкции по борьбе с коронавирусом.
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