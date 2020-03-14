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Зийеш уговаривает Онана перейти в Челси вместе с ним

Англия
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Вингер не хочет расставаться с партнёром по команде

Зийеш уговаривает Онана перейти в Челси вместе с ним
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Вингер "Аякса" Хаким Зийеш надеется уговорить своего партнера по команде Андре Онана последовать за ним в "Челси".

Напомним, "Челси" еще в прошлом месяце договорился о приобретении Зийеша за 38 миллионов фунтов с открытием трансферного окна.

Продолжить карьеру в Премьер-Лиге надеется и голкипер Онана, который приходится большим другом Хакиму и который оценивается в 40-50 млн. фунтов.

В приоритете у Онаны варианты с "Тоттенхэмом" и "Челси", однако Daily Mail стало известно, что Хаким уговаривает Андре выбрать именно "синих".

Также издание утверждает, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет приобрести еще одного голкипера грядущим летом, как бы ни сложилась дальнейшая судьба Кепы Аррисабалаги.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зийеш Андре Онана
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