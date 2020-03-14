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Ливерпулю вручат титул АПЛ даже при досрочном завершении сезона – СМИ

Англия
(1 голосов)

Задел "красных" слишком велик

Ливерпулю вручат титул АПЛ даже при досрочном завершении сезона – СМИ
Новина українською

"Ливерпуль" получит кубок Премьер-Лиги в этом сезоне даже в случае досрочного завершения сезона из-за короновируса, сообщает The Telegraph.

На данный момент лига приостановила розыгрыш до 3 апреля, а "красные" имеют 25-очковый отрыв.

Пауза в Премьер-Лиге может не ограничиться этими тремя неделями, в связи с чем заговорили, что этот сезон, возможно, вообще никогда не будет доигран — именно такой позиции, например, придерживается президент FA Грег Кларк.

Как сообщает, на такой случай Премьер-Лига рассматривает сценарий, при котором титул будет присужден "Ливерпулю", а количество команд на следующий сезон в высшем дивизионе будет расширено до 22 — со включением "Вест Бромвича" и "Лидса", без вылетающих команд. В данный момент это наиболее реалистичный сценарий.

Второй вариант на случай, если сезон не будет доигран, предусматривает аннуляцию результатов этой кампании и начало следующей с теми же 20 командами.

Третий вариант, также относящийся к маловероятным, предлагает считать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую в сезон 2019/20, что было бы весьма несправедливо для вылетающих "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвичу".

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В статье: Ливерпуль
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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
14.03.2020 в 12:55
Посмотрим. Может и не вручат. Могут ещё 30 лет подождать. :))
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аалекс ( Крым)
14.03.2020 в 12:26
Все три сценария слегка попахивают, хотя Ливерпуль в этом сезоне на все 100% заслужил победу в АПЛ.
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