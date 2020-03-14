Ливерпулю вручат титул АПЛ даже при досрочном завершении сезона – СМИ

"Ливерпуль" получит кубок Премьер-Лиги в этом сезоне даже в случае досрочного завершения сезона из-за короновируса, сообщает The Telegraph.

На данный момент лига приостановила розыгрыш до 3 апреля, а "красные" имеют 25-очковый отрыв.

Пауза в Премьер-Лиге может не ограничиться этими тремя неделями, в связи с чем заговорили, что этот сезон, возможно, вообще никогда не будет доигран — именно такой позиции, например, придерживается президент FA Грег Кларк.

Как сообщает, на такой случай Премьер-Лига рассматривает сценарий, при котором титул будет присужден "Ливерпулю", а количество команд на следующий сезон в высшем дивизионе будет расширено до 22 — со включением "Вест Бромвича" и "Лидса", без вылетающих команд. В данный момент это наиболее реалистичный сценарий.

Второй вариант на случай, если сезон не будет доигран, предусматривает аннуляцию результатов этой кампании и начало следующей с теми же 20 командами.

Третий вариант, также относящийся к маловероятным, предлагает считать текущую таблицу Премьер-Лиги как итоговую в сезон 2019/20, что было бы весьма несправедливо для вылетающих "Борнмута", "Астон Виллы" и "Норвичу".