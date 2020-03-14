  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы АПЛ примут решение о концовке сезона в четверг
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ примут решение о концовке сезона в четверг

Англия
(1 голосов)

Кампания может быть не доиграна

Клубы АПЛ примут решение о концовке сезона в четверг
Новина українською

В следующий четверг клубы Премьер-Лиги проведут общее собрание, чтобы определиться со своими планами на остаток сезона.

Напомним, накануне Премьер-Лига объявила об остановке сезона на три недели из-за коронавируса, причем тремя неделями дело может не ограничиться, потому что пик пандемии в Британии ожидают в мае-июне.

Решение о трехнедельной паузе было единодушным, тогда как насчет остатка сезона единого мнения у клубов высшего английского дивизиона пока нет. Назначенная на четверг встреча должна помочь преодолеть существующие разногласия, сообщает Sky Sports.

К следующему четвергу клубы Премьер-Лиги уже будут иметь представление насчет планов УЕФА в отношении Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 — организация Александера Чеферина проводит свою видеоконференцию в вторник.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
14.03.2020 в 12:22
Доиграть чемпионат, по всей видимости, не получится. Очень жаль болельщиков Ливерпуля.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...