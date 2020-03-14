Клубы АПЛ примут решение о концовке сезона в четверг

В следующий четверг клубы Премьер-Лиги проведут общее собрание, чтобы определиться со своими планами на остаток сезона.

Напомним, накануне Премьер-Лига объявила об остановке сезона на три недели из-за коронавируса, причем тремя неделями дело может не ограничиться, потому что пик пандемии в Британии ожидают в мае-июне.

Решение о трехнедельной паузе было единодушным, тогда как насчет остатка сезона единого мнения у клубов высшего английского дивизиона пока нет. Назначенная на четверг встреча должна помочь преодолеть существующие разногласия, сообщает Sky Sports.

К следующему четвергу клубы Премьер-Лиги уже будут иметь представление насчет планов УЕФА в отношении Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 — организация Александера Чеферина проводит свою видеоконференцию в вторник.