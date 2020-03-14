Вице-председатель Вест Хэма предлагает аннулировать результаты сезона в АПЛ

Вице-председатель правления "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что результаты текущего розыгрыша АПЛ нужно аннулировать, если сезон не будет продолжен. Напомним, АПЛ была приостановлена до 4 апреля из-за эпидемии коронавируса.

"Что будет, если не удастся завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей Футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать результаты сезона.

Каким образом мы будем решать кто покинет Премьер-Лигу, а кто в нее подымется, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это огромный удар для "Ливерпуля", у которого могут отобрать первый титул за 30 лет", – цитирует Брэйди The Sun.