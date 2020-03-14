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Вице-председатель Вест Хэма предлагает аннулировать результаты сезона в АПЛ

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" идут на 16-й строчке

Вице-председатель Вест Хэма предлагает аннулировать результаты сезона в АПЛ
Новина українською

Вице-председатель правления "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что результаты текущего розыгрыша АПЛ нужно аннулировать, если сезон не будет продолжен. Напомним, АПЛ была приостановлена до 4 апреля из-за эпидемии коронавируса.

"Что будет, если не удастся завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей Футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать результаты сезона.

Каким образом мы будем решать кто покинет Премьер-Лигу, а кто в нее подымется, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это огромный удар для "Ливерпуля", у которого могут отобрать первый титул за 30 лет", – цитирует Брэйди The Sun.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Napoli
14.03.2020 в 12:31
За#б уже этот хайп с Ливерпулем. Что примут, то примут. Точка
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Мангол (Sumy)
14.03.2020 в 12:23
да ну нахер!
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аалекс ( Крым)
14.03.2020 в 12:19
Ну все к этому и идет. Участников ЛЧ будут жребием определять? Бедный Ливерпуль, опять 30 лет ждать?
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ascent (Луксор)
14.03.2020 в 12:13
Как говорится, совсем совесть потерял! Боролся бы Вест за ЛЧ, тогда как то можно было этот бред объяснить, а тут...
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