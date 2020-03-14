Клубы АПЛ в четверг решат судьбу чемпионата 2019/20: варианты развития событий от экспертов

Английская Премьер-лига проведет экстренное совещание в четверг, 19 марта, чтобы составить планы на оставшуюся часть сезона. Считается, что к моменту встречи УЕФА уже проведет свое заседание, возможно, во вторник Евро-2020 будет перенесен, поэтому и у клубов будет больше информации.

На сегодня мы имеем: перенос футбольных матчей Премьер-лиги, который был согласован на экстренном заседании клубов в пятницу. Повлияли на это решение подтвержденные тесты на коронавирус у тренера "Арсенала" Микеля Артеты и полузащитника "Челси" Каллума Ходсон-Одои.

Некоторые клубы считают, что сезон все еще может быть доигран, если игры начнутся 4 апреля, но другие считают, что более реалистично начать подготовку к тому, что уже пора готовиться к следующему сезону в августе. По информации SkySports один высокопоставленный чиновник в Премьер-лиги говорит, что "на 75% этот сезон не будет завершен".

Анализ от главного редакотора Sky Sports News Брайана Свонсона:

Запланированная встреча клубов заострит внимание на долгосрочном воздействии при беспрецедентной пандемии коронавируса. Представители Премьер-лиги собирают экспертные медицинские рекомендации и предложат несколько вариантов для всех 20 клубов с подробными финансовыми и спортивными последствиями.

К следующему четвергу клубы узнают больше о планах правительства запретить массовые собрания, в том числе футбольные матчи, и должно быть более четкое понимание направления движения после экстренного заседания УЕФА во вторник о том, будет ли отсрочен чемпионат Европы этим летом.

Публичные высказывания Каррен Брэйди "ничтожны", возможно, они смутили некоторые клубы и нервировали другие, но Премьер-лига сделает все возможное, чтобы завершить сезон. Если Евро-2020 будет отложено, это освободит место в июне, но многое будет зависеть от дальнейших прогнозируемых пиковых значений развития коронавируса в Великобритании.

Запланированная дата окончания Евро-2020 12 июля может быть использована в качестве маркера конца сезона в Европе. Это дата, когда многие топ-игроки надеялись побороться за свою страну в сборных.

Каждый клуб Премьер-лиги и другие европейские лиги будут иметь предпочтительный выбор для решения этой необычной ситуации. Усовершенствованная Премьер-лига из 22 команд в следующем сезоне может еще больше напрячь и без того перегруженный календарь. Мы можем ожидать больше идей и вариантов в ближайшие дни.

Премьер-лига захочет избежать публичной ссоры между своими клубами. Руководство предпочитает, чтобы решения были единодушными, так как решили приостановить все игры до 4 апреля. Если разногласия сохранятся, большинство - две трети клубов (а именно 14 голосов) - должны принять правовое изменение.

Руководство АПЛ знает и понимает, что игра всегда будет на втором месте после здоровья людей. А сейчас жизнь людей в опасности. Это шаг в неизвестность, и в постоянно меняющемся мире никто не знает, что будет дальше.

Анализ от корреспондента Sky Sports News Каве Солхеколя:

Некоторые клубы считают, что сезон все еще может быть доигран, если игры начнутся 4 апреля. Но другие считают, что более реалистично начать подготовку к тому, что не будет футбола высшего класса до начала следующего сезона в августе.

Есть много мнений в АПЛ, что лучше не продолжать сезон, хотя какие-то выводы делать еще рано. Следует дождаться решения боссов в УЕФА, что делать с Лигой чемпионов в этом сезоне, Лигой Европы и Евро-2020.

Премьер-лига будет иметь дополнительное время, чтобы завершить матчи этого сезона, если Евро-2020 будет перенесено, но еще предстоит выяснить, есть ли у игроков и клубов желание играть летом. Тут важно взять во внимание прогнозы медиков, ведь ожидается, что пик коронавируса в Великобритании придется на май или июнь.

По материалам SkySports